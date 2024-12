Dimarco in Inter-Parma conferma la sua crescita e anticipa il Natale

Federico Dimarco apre le marcature di Inter-Parma (3-1) con un gol meraviglioso. Ma in generale tutta la prestazione conferma il suo status in nerazzurro.

GAMECHANGER – L’Inter contro il Parma scende in campo molto bene, spingendo da subito sull’acceleratore per trovare il vantaggio. Tuttavia la partita si sblocca solo al 40′, a pochi minuti dall’intervallo. E questo avviene grazie a uno dei pochi nerazzurri in grado di piazzare una giocata improvvisa, che scompensa gli equilibri in campo. E parliamo di Federico Dimarco, che firma l’1-0 con un gol strepitoso. Con un colpo di tacco mancino l’esterno spiazza tutti nell’area del Parma, scartando una sorta di regalo anticipato per tutti i tifosi. Pareggiando per certi versi i conti col passato, come da lui stesso ricordato. Gol che a fine partita sarà la ciliegina su una prestazione più che maiuscola del numero 32.

FASCIA INFUOCATA – Dimarco è un giocatore centrale nell’impianto di gioco dell’Inter di Simone Inzaghi, e lo conferma partita dopo partita. Basta vedere quanto la manovra nerazzurra è sbilanciata dalla sua parte di campo. In 72 minuti di gioco, Dimarco gioca 53 palloni in totale, secondo i dati del report ufficiale della Lega Serie A. Denzel Dumfries sulla corsia opposta si limita a 35 tocchi, pur rimanendo in campo dall’inizio alla fine. Un disavanzo che conferma la netta preferenza dell’Inter nel costruire a sinistra, complici anche le doti di palleggio del numero 32. Che infatti completa 29 passaggi su 33, creando anche 3 occasioni da gol (dietro solo ad Hakan Calhanoglu, con 4). Dimarco è un autentico fattore per l’Inter, e anche la partita contro la sua ex squadra lo dimostra.