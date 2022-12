Dimarco, per l’Inter è fondamentale che mantenga i livelli di inizio stagione

Federico Dimarco in questi mesi si è rivelato il vero acquisto di quest’anno dell’Inter. Il terzino ha infatti dimostrato tutto il suo valore fornendo prestazioni via via più convincenti. Nel 2023 i tifosi nerazzurri sperano di poter avere da parte sua lo stesso rendimento di questa prima parte di stagione.

SCETTICISMO INIZIALE − Dopo l’addio in estate di Ivan Perisic all’Inter, si pensava che il suo erede potesse essere Robin Gosens. Il tedesco però non ha mai convinto a pieno Inzaghi, che per questo motivo ha scelto di puntare su Federico Dimarco. All’inizio i tifosi sono rimasti spiazzati da questa scelta, ma anche loro con il passare delle partite si sono sempre più convinti della decisione presa.

GRANDI QUALITÀ − Dimarco ha dimostrato di poter essere uno dei calciatori più imprescindibili in questa Inter. Con il suo piede educato è stato spesso in grado di mettere in condizione di segnare i suoi compagni. Inoltre si è anche rivelato un calciatore con il vizio del gol, non solo su punizione, ma anche tramite una notevole quantità di inserimenti. Questa sua prima parte di stagione gli ha permesso di divenire un titolare inamovibile anche nell’Italia di Roberto Mancini.

ATTESA RICONFERMA − L’Inter spera di poter avere a disposizione il Federico Dimarco visto nella prima parte di questa stagione. Fino ad ora nelle amichevoli disputate sembra che il calciatore possa riconfermare quanto di buono fatto fino ad ora. Se dovesse continuare così o addirittura migliorare, ne beneficerebbe tutto il gioco della squadra. Un Dimarco in forma significherebbe infatti avere un’enorme quantità di potenziali occasioni da gol. Queste inoltre potrebbero divenire molto più che potenziali se Lukaku dovesse recuperare la forma migliore.