Dimarco, in Inter-Pergolettese arrivano conferme: spinta continua ed assist

Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti di Inter-Pergolettese, test amichevole vinto dagli uomini di Inzaghi. L’esterno, reduce dal prestito all’Hellas Verona, ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite stagionali

CONFERME – Federico Dimarco è una delle note più liete di questa prima parte di ritiro in casa Inter. L’esterno, tornato alla base dopo una stagione trascorsa in prestito all’Hellas Verona, nelle prime uscite stagionali dei nerazzurri si è sempre distinto come uno dei migliori in campo. E Inter-Pergolettese non ha fatto eccezione: l’esterno, infatti, ha impressionato nel test amichevole di ieri, sfornando assist a ripetizione per i compagni. Il tutto condito da una prestazione solida, e di corsa incessante. Solo conferme, quindi, per Dimarco che adesso si candida seriamente per un posto da titolare sulla corsia di sinistra.

MERCATO – Di amichevole in amichevole, quindi, Dimarco, a suon di prestazioni, allontana sempre di più le possibili voci di mercato. Non è un mistero che l’Inter sia alla ricerca di un esterno sinistro (si è fatto il nome di Telles in uscita dal Manchester United), ma se Dimarco dovesse continuare con prestazioni di questo livello, i nerazzurri potrebbero decidere di dirottare il budget per l’esterno sinistro verso altri ruoli.