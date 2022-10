Dimarco in controtendenza rispetto all’Inter! Inzaghi si affida ancora a lui

Dimarco vive un momento personale certamente positivo nonostante i risultati negativi dell’Inter. Le sue prestazioni, sia in nerazzurro che con con l’Italia, convincono sempre di più tanto che Inzaghi con ogni probabilità non se e priverà nemmeno contro il Barcellona

IN CONTROTENDENZA – Federico Dimarco va in controtendenza rispetto al momento negativo dell’Inter. L’esterno italiano, reduce da due impegni con l’Italia con tanto di primo gol in azzurro, anche contro la Roma ha dato il suo contributo mettendo a segno la rete dell’iniziale vantaggio nerazzurro. Due gol nel giro di pochi giorni parlano di un momento personale positivo come testimoniano sia le scelte del tecnico interista Simone Inzaghi che del Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini. Dai suoi piedi nascono spesso potenziali occasioni da rete e inoltre in occasione dei calci piazzati la sua tecnica può fare la differenza. Dopo la partita con la Roma, è in arrivo la conferma sulla sinistra anche stasera contro il Barcellona (vedi articolo) con la consapevolezza che la rapidità di esecuzione dei blaugrana e l’elevata qualità richiederanno molto di più di un semplice compitino.