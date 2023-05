Dimarco, in Champions League sempre un fattore. Assist-man

Federico Dimarco è sempre stato un fattore in Champions League. L’Inter ha goduto del suo sinistro fin dalla prima partita dei gironi, in finale è chiamato a nuove conferme.

CONFERME – Sei gol e nove assist in stagione per Federico Dimarco. L’esterno nato e cresciuto nell‘Inter ha avuto un’evoluzione unica al secondo anno effettivo con la maglia nerazzurra, anche il cambio di ruolo ha influito. Simone Inzaghi lo vedeva in passato come terzo di difesa, Roberto Mancini in Nazionale ha però tracciato la via. Il piacentino ha solo seguito il “consiglio” dell’ex allenatore proprio dell’Inter. In Champions League Dimarco ha fatto registrare addirittura cinque assist, nella classifica generale è sotto solo a Vinicius Junior con sei. L’ultimo passaggio vincente è stato contro il Milan per Henrikh Mkhitaryan nella gara d’andata della semifinale, con il Manchester City in finale è chiamato ad una conferma definitiva. Il compito sarà estremamente difficile, anche perché sulla sua fascia ci saranno avversari fenomenali come Bernardo Silva o Riyad Mahrez a partita in corso.