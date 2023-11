Dimarco garanzia assoluta per l’Inter! Gioiello da blindare

In questo avvio di stagione dell’Inter, dove tutti remano verso un unico obiettivo, va sottolineata la grande crescita di Federico Dimarco. Da tifoso a leader e trascinatore in campo.

TIFOSO – Se è vero che per ottenere risultati in campo serve essere attaccati alla maglia, Federico Dimarco ne è la rappresentazione più emblematica. Cresciuto nelle trafila dell’Inter, con un passato sugli spalti da vero tifoso nerazzurro, ha esaudito il suo sogno di sempre: essere un titolarissimo per la squadra di Inzaghi. Nelle sue prestazioni non mancano mai agonismo, carattere e caparbietà. Lascia l’anima in campo e cerca di spendere tutte le proprie energie per ottenere il massimo per il bene dell’Inter. Ha lottato molto per arrivare a questo punto e lo dimostra continuamente. Dalle giovanili alla finale di Champions League il suo amore verso l’Inter non è mai tramontato.

INDISPENSABILE – Dopo il suo ritorno in via definitiva all’Inter, preceduto da diversi prestiti in squadre diverse, Dimarco sta diventando sempre più indispensabile per la propria squadra del cuore. A suon di goal e assist sta trascinando l’Inter sulla corsia di sinistra. Ultimo tra tutti il grande assist per il goal di Thuram contro la Roma, decisivo per la vittoria finale. Crea pericoli, superiorità e imprevedibilità sulla fascia, con sprint e cross pericolosi che spesso colgono impreparati i difensori avversari. Con il suo mancino educato va anche spesso al tiro. In questo campionato ha trovato un goal fondamentale per la vittoria contro l’Empoli. In attesa del 2024, sarà importante discutere e trovare l’accordo per il rinnovo di contratto.