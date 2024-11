Dimarco, la tua firma in 4 partite su 6 in Nations League! Magia

Federico Dimarco doveva cancellare gli incubi di un Europeo giocato in maniera pessima. L’esterno dell’Inter lo sta facendo nel migliore dei modi, i gironi di UEFA Nations League con l’Italia sono una prova.

EUROPEI – L’Europeo di Federico Dimarco è stato uno dei momenti più difficili da ricordare nella carriera dell’esterno. Non si può paragonare al suo anno in Svizzera, ma dei mesi recenti quello è stato sicuramente il più complesso. Ha giocato da terzino, non ha mai ricoperto veramente il suo ruolo naturale, poi è rimasto in panchina per 90 minuti in Svizzera-Italia, ossia gli ottavi di finale che sono valsi la definitiva eliminazione. Dimarco doveva cancellare quei giorni da incubo, pare lo stia già facendo.

Dimarco il migliore in Nations League! I dati

NATIONS LEAGUE – Dimarco da settembre non ha saltato nemmeno una partita con la maglia della nazionale, a momenti neanche con l’Inter. L’infortunio di Carlos Augusto gli ha impedito di recuperare e riposare, ma questo è un altro discorso. I dati della sua UEFA Nations League sono qualcosa di impressionante: in quattro partite su sei il calciatore ha messo la firma sul tabellino con un gol o con un assist. Il gol è quello con la Francia a Parigi, gli assist li ha siglati con Israele e proprio questa sera per il gol di Andrea Cambiaso. E come non dimenticare che la prima rete di Cambiaso in nazionale è arrivata contro il Belgio all’Olimpico dopo un cross al bacio di Dimarco, non contato come assist per la parata in prima battuta di Casteels. L’esterno dell’Inter ha un ruolo decisivo agli ordini di Luciano Spalletti, è ormai un giocatore totale!