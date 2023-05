Dimarco erede di Perisic anche in Coppa Italia… Ultima zampata!

Nella finale di Coppa Italia dello scorso anno che l’Inter ha disputato contro la Juventus, fu decisiva la doppietta di uno straripante Ivan Perisic. Quest’anno il suo ruolo in campo è stato preso da Federico Dimarco, che già in semifinale (proprio contro i bianconeri) è stato decisivo con un gol. Ora serve la zampata finale.

EREDE – Da Ivan Perisic a Federico Dimarco. In molti pensavano a un downgrade in questa stagione sulla fascia sinistra dell’Inter, ma il numero 33 ha dimostrato il contrario a suon di prestazioni convincenti e gol pesanti (vedi anche le parole di Vieri a riguardo). Tra i quali giova ricordare quello segnato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi proprio per la finale di domani contro la Fiorentina. Anche Ivan Perisic fu decisivo la scorsa stagione, proprio in finale e proprio contro i bianconeri. Adesso Federico Dimarco può confermarsi erede del croato in tutto e per tutto con una prestazione da protagonista contro i viola.

OCCHI AL FUTURO – Al di là di un eventuale gol o meno nella partita di domani allo stadio Olimpico, con Federico Dimarco l’Inter può guardare al futuro con fiducia. Anche grazie a un’alternativa di livello come Robin Gosens su quella fascia, che quando è stato chiamato in causa non si è fatto trovare impreparato. Anzi. Basti pensare al derby di ritorno in UEFA Champions League, nel quale il gol di Lautaro Martinez arriva proprio da una sua giocata. Ivan Perisic, rimasto legato ai colori nerazzurri, può guardare con soddisfazione all’eredità che ha lasciato. Nella speranza che Federico Dimarco emuli quanto fatto da lui un anno fa.