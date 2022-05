Dimarco e l’Empoli, un rapporto da ex: sempre incisivo coi toscani

Inter-Empoli ha visto tra i suoi protagonisti Dimarco. Una cosa già successa, in Coppa Italia che soprattutto in Serie A. Una costante animata dal rapporto da ex.

SEMPRE PRESENTE – Dimarco è stato tra i protagonisti di Inter-Empoli. Un fatto da sottolineare perché in questa stagione è evidentemente una costante. Intanto il numero 32 si è trovato a giocare da titolare entrambe le sfide in Serie A coi toscani. E pure il terzo incrocio, in Coppa Italia. Se c’è l’Empoli insomma, lui c’è. Ma non si accontenta.

CONTRIBUTO CONCRETO – L’Inter ha vinto tutte e tre le sfide con gli azzurri. Ma nello specifico nelle due di campionato il contributo di Dimarco è stato determinante. All’andata in trasferta ha segnato il 2-0 che ha chiuso la partita. Al ritorno un suo cross ha propiziato l’autogol di Romagnoli che ha riaperto la gara avviando la rimonta da 2-0. Non si è limitato alla presenza, è entrato proprio nel tabellino.

RAPPORTO DA EX – L’ultimo tassello è che il mancino è un ex di questa sfida. Nel 2016-2017 infatti il terzino era stato prestato proprio all’Empoli. Poche presenze, ma comunque significative visto che parliamo della sua prima esperienza in Serie A. E da ex evidentemente ha mantenuto un legame col club toscano. Nessuna acredine nota, ma in campo porta a risultati particolari. Per gli Inter-Empoli del futuro insomma aspettiamoci di vedere Dimarco.