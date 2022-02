Dimarco, dopo Napoli passo indietro: ritrovare fiducia in fretta

Federico Dimarco ha sostituito Alessandro Bastoni, squalificato, nelle ultime due uscite in campionato dell’Inter. Dopo una prestazione positiva al “Diego Maradona” però, contro il Sassuolo c’è stato un passo indietro

PASSO INDIETRO – Federico Dimarco ha svolto un compito assai complicato nelle ultime due settimane: non far rimpiangere Alessandro Bastoni. L’assenza del centrale azzurro, squalificato per due giornate in Serie A e non al meglio per un problema alla caviglia, sono coincise con il big match contro il Napoli e la sfida contro il Sassuolo. Se contro gli azzurri Dimarco ha offerto una prestazione solida (vedi articolo) lo stesso non si può dire della sua gara di sabato contro i neroverdi di Dionisi. Sua (e di Perisic, ndr) la responsabilità sul gol dello 0-2 di Scamacca: il difensore, poco attento, non ha mandato in fuorigioco l’attaccante del Sassuolo che ha insaccato di testa senza problemi. E, episodio del gol a parte, la sua performance non è stata delle migliori, in scia con quanto fatto vedere dai compagni di squadra. Serve un repentino cambio di rotta

FIDUCIA – Dimarco gode della fiducia di Inzaghi: per il tecnico è un jolly in grado di dare il suo contributo sia sulla fascia sinistra che nei tre dietro. Con il rientro di Gosens, è probabile che l’impiego del laterale ex Verona diventi progressivamente sempre più limitato alla linea difensiva: ruolo che può svolgere al meglio, come dimostrato in tante occasioni, ma che richiede un grado di concentrazione costante. Gli errori, in fase difensiva, possono pesare come macigni: il prodotto del settore giovanile nerazzurro, per questo finale di stagione, dovrà farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa.