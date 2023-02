Dimarco in cerca di riscatto, con l’Udinese può tornare a essere decisivo

Federico Dimarco nell’ultima partita contro la Sampdoria non è riuscito a incidere come suo solito. L’esterno nerazzurro si è infatti reso protagonista di qualche errore di troppo nei cross e nel tiro in porta. Contro l’Udinese Inzaghi dovrebbe riproporlo dal primo minuto e le sue qualità tecniche potrebbero rivelarsi decisive ai fini del risultato

STAGIONE DA INCORNICIARE − Federico Dimarco fino ad ora si è reso protagonista di una buonissima stagione. Il calciatore azzurro è riuscito nella difficile impresa di non far rimpiangere troppo la partenza di Ivan Perisic. Grazie alla grande tecnica di cui è dotato è stato molto spesso decisivo fornendo assist ai compagni e arrivando a realizzare ben 3 reti. Inoltre dalla sua parte si sviluppano un gran numero di potenziali occasioni da gol in ogni partita dell’Inter.

PRESTAZIONE DELUDENTE − Nella scorsa partita contro la Sampdoria, Dimarco si è però reso protagonista di una delle peggiori partite della sua stagione. L’esterno nerazzurro è subentrato a Gosens durante l’intervallo per aiutare la squadra a sbloccare il risultato con le sue qualità. Purtroppo non è però riuscito a incidere come tutti si aspettavano, probabilmente a causa di una condizione fisica piuttosto precaria. Il giocatore non è quasi mai stato preciso nei suoi cross e si è reso protagonista di un errore non da lui davanti alla porta avversaria.

Dimarco pronto a riscattarsi dopo la Sampdoria, Inzaghi punta sulle sue qualità

VOGLIA DI RISCATTO − Contro l’Udinese Simone Inzaghi è pronto a puntare nuovamente sulle qualità di Dimarco già dall’inizio. L’allenatore piacentino non vuole commettere ulteriori passi falsi e per questo dovrebbe schierare la miglior formazione possibile. Con il ritorno dell’esterno italiano dal primo minuto, l’Inter punterà a sfondare prevalentemente sulla fascia sinistra, dove la tecnica di Dimarco può fare la differenza. Con i suoi cross e la sua grande facilità di corsa può infatti mettere in grande difficoltà la retroguardia bianconera. Inoltre Inzaghi vuole puntare sulla voglia di rivalsa del calciatore dopo la brutta prestazione offerta con la Sampdoria.