Dilemma Inzaghi: in Spezia-Inter gestire i titolari o puntare sui fedelissimi?

Spezia-Inter è la prima partita di un nuovo miniciclo per la squadra di Inzaghi. Il tecnico cercherà di gestire le forze con qualche cambio?

DILEMMA TECNICO – Spezia-Inter è una partita che richiede una riflessione specifica. Che chiama in causa Inzaghi nello specifico. Come gestire la rosa? Si può fare del turnover o è meglio puntare sui titolarissimi sempre e comunque? La questione ovviamente ha una motivazione. Data dal calendario.

NUOVO MINICICLO – L’Inter infatti si ritrova per una volta ancora col calendario intasato. Il tanto atteso recupero col Bologna infatti si giocherà. Il che vede per la squadra impegni il 15 aprile con lo Spezia, il 19 col Milan in Coppa Italia, il 24 con la Roma e il 27 appunto coi rossoblù. Un miniciclo non semplice insomma. Quindi Inzaghi può avere la necessità di gestire la sua rosa da subito. Dalla prima gara.

BILANCIARE I CAMBI – Ovviamente tutto questo va bilanciato. Il miniciclo vede due big match, tra cui una sfida a eliminazione diretta. E tre sfide di Serie A in un periodo in cui ogni punto pesa vista la classifica. Quindi in campo servono i leader. I cambiamenti vanno pesati, pensati. Tipo quello di Dimarco col Verona. Pochi tasselli, per non rovinare il nuovo mosaico appena rimesso in piedi. Inzaghi deve lavorare col bilancino. Magari con un paio di cambi già dallo Spezia.