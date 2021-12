Digne nome nuovo per l’Inter: è il profilo giusto per la corsia sinistra?

Si vocifera di un forte interesse dell’Inter per Lucas Digne, esterno sinistro dell’Everton (vedi notizia). Ecco un’analisi del profilo del francese.

NOME NUOVO – La fascia sinistra non è una zona prioritaria in cui l’Inter deve intervenire. Quanto meno non a breve termine. Eppure è lì che emerge un interesse consolidato dei nerazzurri, e nello specifico per Lucas Digne. L’esterno francese gioca in Premier League con l’Everton, tuttavia sarebbe in rotta con i Toffees. E quindi potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per i club interessati. Ma sarebbe il profilo giusto per l’Inter? Andiamo con ordine.

PRESENZA SOLIDA – Partiamo dal profilo anagrafico. Digne è del 1993, pertanto è vicino al picco prestazionale della sua carriera. E a 28 anni è un giocatore sostanzialmente integro: basti pensare che nelle ultime tre stagioni ha saltato appena 11 gare per infortunio. Parlando invece di numeri in campo, nello stesso periodo (dal 2018 ad oggi) l’esterno che piace all’Inter vanta 6 reti e 20 assist in totale. Numeri non così sorprendenti, considerando le ottime doti di corsa e calcio dell’ex Barcellona e Roma.

Digne è il profilo giusto per l’Inter?

POSIZIONE IN CAMPO – Vedere il nome di Digne vicino all’Inter fa alzare più di qualche sopracciglio, in tifosi e addetti ai lavori. E questo perché, nonostante la maggiore libertà interpretativa che Simone Inzaghi lascia ai suoi, l’impianto nerazzurro ha comunque la forma di un 3-5-2. Ossia un modulo che prevede esterni a tutta fascia, ma non terzini puri. E l’esterno dell’Everton è tendenzialmente un terzino, abituato da sempre a posizionarsi all’estrema sinistra di una linea difensiva a quattro. Tuttavia Digne non fatica affatto a coprire l’intera fascia, come si può vedere dalla sua heatmap stagionale presa da SofaScore:

E schierarsi come quinto di centrocampo (sempre a sinistra) potrebbe essere quasi un vantaggio per il 28enne francese. Che potrebbe infatti concentrarsi sulla propria produzione offensiva, potendo suddividere i compiti difensivi con la catena sinistra dell’undici nerazzurro. A giudicare dalle prestazioni di Ivan Perisic e Federico Dimarco – giusto per rimanere sempre sulla corsia mancina – è lecito attendersi che Digne non faticherebbe affatto ad adattarsi al gioco dell’Inter di Inzaghi.

CONTRATTO LUNGO – Nel valutare la bontà di un acquisto, tuttavia, non basta trovare il fit tecnico-tattico. Bisogna infatti considerare la situazione contrattuale del giocatore nel mirino. E quella di Digne vede un contratto con l’Everton in scadenza nel 2025, con un ingaggio stagionale di circa 6,6 milioni di euro (fonte: salarysport.com). Quindi, per acquisire le prestazioni del francese, l’Inter dovrebbe prevedere un certo esborso per il cartellino. Cosa che, unita allo stipendio oggettivamente importante, rende difficile questo affare. Un’eventuale rottura totale tra il giocatore e l’Everton potrebbe favorire i nerazzurri (solo per il costo del cartellino, che andrebbe a ridursi), ma rimane la sensazione che le priorità dell’Inter siano altre, quantomeno per la sessione di gennaio.