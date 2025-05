Diamo a Bisseck quel che è di Bisseck. Un dato emerge in Barcellona-Inter!

Yann Bisseck ha disputato una partita di livello nel match pareggiato dall’Inter contro il Barcellona per 3-3. Se si eccettua l’errore in marcatura su Raphinha in occasione del secondo gol dei catalani, la sua prestazione assume un carattere maiuscolo.

LA FUNZIONE – Yann Bisseck è stato chiamato a un compito tutt’altro che semplice, in Barcellona-Inter. Il calciatore tedesco, schierato da braccetto destro nel match d’andata delle semifinali di Champions League contro i blaugrana, ha dovuto sostituire l’esperto e affidabilissimo Benjamin Pavard, alle prese con una distorsione alla caviglia. Nel farlo, l’ex Aarhus si è trovato a dover fronteggiare il temibile Raphinha, uno dei calciatori più in forma in circolazione.

Bisseck e una prestazione di spessore in Barcellona-Inter. Un elemento lo conferma

COMPITO RIUSCITO – Sebbene Bisseck si sia perso il brasiliano in occasione dell’azione che ha portato al secondo gol del Barcellona, la valutazione relativa alla prestazione del tedesco non può che essere positiva. Innanzitutto, per la personalità e la maturità con cui ha gestito la fase di non possesso, leggendo spesso in anticipo le possibili giocate degli avversari e non temendo di svolgere un ruolo attivo in fase di costruzione del gioco della sua Inter.

LA STATISTICA – Dal punto di vista tecnico, la prestazione di Bisseck è stata inoltre impreziosita dalle 10 azioni difensive che lo hanno visto protagonista, solo una in meno rispetto ad Alessandro Bastoni. Il tedesco è secondo in questa speciale statistica, mettendosi alle spalle un esperto in materia come Francesco Acerbi (fermo a 9). A dimostrazione della bontà della sua prova, con l’Inter che si augura di vederne una ripresentazione in occasione del ritorno di San Siro.