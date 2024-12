Di Cesare il jolly per Inzaghi? Chi è il difensore cercato dall’Inter

Marco Di Cesare è uno dei talenti che Dario Baccin ha cominciato a seguire in Argentina. Il dirigente dell’Inter è in viaggio verso il Sud America per osservarlo, ecco chi è il calciatore!

TALENTO – Marco Di Cesare è un difensore centrale del Racing Club nato il 30 gennaio 2022. Avete già sentito il nome di questo club? Sì, è proprio la società da cui l’Inter ha acquistato Lautaro Martinez. Quella stessa società in cui Diego Milito ha dato l’addio al calcio. Il legame con il mondo nerazzurro perciò è ben saldo, l’aiuto di Milito potrebbe essere utile per convincere Di Cesare a vestire la maglia della squadra campione d’Italia. Dario Baccin si trova in Argentina proprio per osservarlo, ma non solo lui.

Di Cesare, le caratteristiche e il ruolo all’Inter

CARATTERISTICHE – Marco Di Cesare è cresciuto nell’Argentinos Juniors, dove è passato dalla squadra Under-20 alle riserve, fino ad arrivare nella prima squadra nel 2021. Dopo tre anni ha salutato il suo passato per abbracciare il progetto Racing Club, che sta esaltando le sue caratteristiche. Di Cesare è un difensore di 186 centimetri, roccioso e forte fisicamente. Preferisce giocare con il piede destro e attualmente conta 13 presenze nella Liga Profesional, di cui 12 da titolare. In totale in questa stagione ha 16 presenze. Specializzato nei contrasti a terra, pecca forse nella difesa della profondità.

IL RUOLO ALL’INTER – Baccin lo segue perché è convinto che Di Cesare possa giocare in tutti e tre i ruoli della difesa dell’Inter. Per ora il giocatore ha occupato solo la parte destra del campo con il Racing Club e quella zona con Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck ed eventualmente Matteo Darmian è più che coperta. Nel caso in cui riuscisse a giocare anche centrale sarebbe un buon acquisto, perché la situazione contrattuale di Stefan de Vrij è un rebus. E soprattutto l’età dell’olandese e gli infortuni di Francesco Acerbi non convincono più al 100%.