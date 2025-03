De Winter sul taccuino dell’Inter. Tante virtù, ma un ostacolo!

Koni De Winter è uno dei nomi monitorati con attenzione dall’Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Il giocatore belga è però un pezzo pregiato per la squadra ligure.

IL PUNTO – Koni De Winter rappresenta uno dei difensori più importanti tra quelli che la Serie A è in grado di offrire, come ben sa l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino e la dirigenza del club meneghino, infatti, si sono mossi sulle sue tracce nella consapevolezza che un suo ingaggio consentirebbe ai nerazzurri di guardare con serenità al futuro. Il belga, classe 2002, sarebbe un elemento su cui puntare sia per l’immediato che per il futuro: la linea di Oaktree, alla guida dell’Inter da maggio 2024, è proprio quella di fare affidamento su calciatori futuribili, ma già pronti per essere protagonisti nel club meneghino.

De Winter ipotesi reale per l’Inter: elementi favorevoli e contrari

IL TIPO – De Winter è un difensore duttile, come dimostra la sua capacità di essere impiegato alternativamente al centro della difesa e nel ruolo di braccetto. Il belga cerca spesso l’intervento in anticipo, con l’obiettivo di trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Ciò non è un elemento secondario per l’Inter, se si considera infatti il modo di intendere il ruolo di braccetto da parte del tecnico nerazzurro Inzaghi.

UN OSTACOLO – Il principale nodo che potrebbe complicare la trattativa tra l’Inter e il Genoa per l’acquisto di De Winter è dato dal suo valore di mercato. Il club ligure lo valuta infatti sui 25-30 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri sarebbero disposti a spendere solo in presenza di un ragionamento ampio e profondo in merito alle alternative e alla bontà del loro rapporto qualità-prezzo.