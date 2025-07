De Winter e quelle statistiche che non ti aspetti

Sullo sfondo del mercato dell’Inter c’è il nome di Koni De Winter. Un giocatore che per essere un difensore ha statistiche sorprendenti.

OPZIONE DI MERCATO – Koni De Winter è un giocatore nei radar di mercato dell’Inter. Il classe 2002 è un difensore di qualità e prospettiva, che sta assaggiando la Serie A già da tre anni. Guardando le sue statistiche dell’ultimo anno al Genoa però si trovano dei dati sorprendenti. Legati all’efficacia offensiva di un giocatore difensivo.

DIFENSORE GOLEADOR – Uno degli ambiti di spicco del belga è quello legato ai gol. Prendiamo le sue statistiche da Fbref:

Come produzione offensiva De Winter risulta al top assoluto del ruolo. Per gol, gol attesi e pericolosità generale è stato uno dei migliori difensori in stagione. E non per caso.

EFFICACIA IN AREA – De Winter infatti nella scorsa stagione con tre gol è stato addirittura il secondo miglior marcatore del Genoa. Queste reti non sono arrivate per caso. Guardiamo infatti i dati legati ai tiri del giocatore, presi sempre da Fbref:

Il classe 2002 non solo ha prodotto tanto in area avversaria, ma è risultato pure molto efficace nelle sue conclusioni. Il belga insomma, vede la porta alla grande per essere un difensore. Ed è un pericolo costante in area avversaria.