de Vrij verso il recupero? D’Ambrosio comunque prontissimo

L’Inter venerdì vola a Spezia contro la squadra di Thiago Motta. I nerazzurri devono vincere e continuare a correre verso lo scudetto. Non ci dovrebbe ess ere de Vrij con D’Ambrosio comunque prontissimo a sostituirlo.

SOSTITUTO – L’Inter vuole continuare a correre verso lo scudetto e ora è tornata con il destino nelle proprie mani. Simone Inzaghi non avrà, con molta probabilità, Stefan de Vrij che può sperare al massimo per la panchina contro lo Spezia e dunque si affiderà di nuovo alla titolarità di Danilo D’Ambrosio. Il numero 33 contro il Verona è entrato alla grande così come aveva giocato bene contro la Juventus. Insomma, anche in caso di forfait dell’olandese, l’Inter sarebbe ben coperta. Inzaghi dovrà solo capire se schierare Bastoni a sinistra oppure affidarsi alla voglia di Dimarco che ha ben figurato contro il Verona.