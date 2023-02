De Vrij, un difensore ritrovato per Inzaghi. Ultimi mesi da top con l’Inter?

Stefan de Vrij ha giocato una buona partita anche contro la Sampdoria, confermando i buoni segnali già dati con l’Atalanta in Coppa Italia. Il difensore si candida per un ruolo da protagonista, l’addio per ora è lontano.

RITORNO – Non sono da sottovalutare le ultime prestazioni di Stefan de Vrij. Il difensore sta ritornando agli alti livelli mostrati nei primi anni in nerazzurro, Simone Inzaghi potrebbe godere in questi mesi di un nuovo calciatore. Dalle zero presenze ai Mondiali con l’Olanda non è passato molto tempo, ma il difensore sta dando finalmente le risposte che ci si aspettava da inizio anno. Gli errori del 2022 sembrano superati, così come le disattenzioni che hanno portato l’allenatore dell’Inter a preferire il compagno Francesco Acerbi.

De Vrij, ultimi mesi nerazzurri?

FUTURO – Adesso de Vrij sta riconquistando fiducia, minuti e tanta sicurezza. Se la Sampdoria non è mai stata pericolosa è soprattutto grazie al suo lavoro in pressing alto e al suo modo di giocare ad anticipare sempre l’attaccante avversario. L’auspicio è che ci sia un nuovo inizio, magari risolvendo anche la questione contratto. Le parole del difensore purtroppo lasciano qualche strascico, si cerca di evitare il discorso con i giornalisti (vedi intervista). Forse i “buonissimi rapporti con l’Inter” non bastano per convincerlo a sposare ancora il progetto nerazzurro, le sirene spagnole ed estere catturano la sua attenzione. Intanto però Simone Inzaghi si gode un calciatore ritrovato, che è riuscito a fermare diversi attaccanti nelle ultime settimane, tra cui Rasmus Hojlund e Duvan Zapata nella stessa serata.