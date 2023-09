De Vrij e non solo: in tre a disposizione di Inzaghi da lunedì

Dopo le prime tre giornate di Serie A – che per l’Inter hanno visto arrivare tre successi – ora è tutto fermo per la pausa nazionali. Tra i giocatori di Simone Inzaghi, sono in tre i primi che finiranno e che saranno nuovamente a disposizione del tecnico già da lunedì.

PRIMI A FINIRE – Inutile girarci intorno, la pausa nazionali lascia sempre con il fiato sospeso. La speranza – specialmente prima di un importante derby come Inter-Milan – è che tutti i giocatori tornino al massimo della forma. I primi due giocatori nerazzurri a tornare a disposizione di Simone Inzaghi saranno due, già da lunedì: Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Kristjan Asllani. I tre giocheranno infatti per primi. Con il primo impegno già questa sera (Olanda-Grecia e Repubblica Ceca-Albania). Il che significa che il secondo impegno per de Vrij, Dumfries e Asllani è previsto per domenica. Un programma di rientri che può avere anche un certo peso nelle scelte del tecnico per il derby. Specialmente per il difensore olandese, in ballottaggio per una maglia da titolare con il rientrante Francesco Acerbi.