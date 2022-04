de Vrij titolare o in panchina? Inzaghi, su questo è tranquillo

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della partita contro il Verona di sabato alle 18. A San Siro servirà vincere e dar seguito alla vittoria contro la Juventus. La domanda è: ci sarà dal primo minuto Stefan de Vrij? In realtà, Simone Inzaghi, su questo, è bello tranquillo.

SOLUZIONE – L’Inter ha bisogno dei tre punti contro il Verona e Inzaghi si affiderà alla miglior formazione possibile per farlo. Ci sarà Stefan de Vrij dal primo minuto? Questo solo negli ultimi giorni che avvicinano il match si capirà. Ma Inzaghi non è così preoccupato. Vista la prestazione di Torino di Skriniar come centrale e D’Ambrosio come braccetto di destra, l’urgenza di rischierare in campo de Vrij non c’è. D’Ambrosio è stato sempre concentrato e utile quando chiamato in causa dal primo minuto e Inzaghi si può affidare nuovamente al terzetto che ha tenuto la porta inviolata contro la Juventus. Il problema grande era recuperare Brozovic, tornato pienamente a gestire il centrocampo e le manovre dell’Inter. E chissà se magari D’Ambrosio, d’incanto, diventi l’uomo scudetto come è stato Darmian per Conte lo scorso anno. Mai dire mai.