De Vrij, solidità e poche sbavature: Inter-Spezia punto di ripartenza

Stefan de Vrij ha regalato un’ottima prestazione in Inter-Spezia. Per l’olandese poche sbavature e tanta solidità: la gara di San Siro può essere un punto di “ripartenza”

SOLIDITA’ – Stefan De Vrij è stato autore di una prova solida contro lo Spezia. L’olandese, reduce da un precampionato difficile e da una stagione non ai suoi soliti livelli, sembra essersi scrollato di dosso le difficoltà, dirigendo la difesa con personalità, senza regalare spazi o occasioni agli attaccanti avversari. Solo alcune incertezze in avvio di gara, infatti, hanno sporcato una prestazione che, nel complesso, è stata di altissimo livello. La sfida contro lo Spezia, quindi, si può considerare quasi come un punto di “ripartenza”: l’olandese dovrà dimostrare, nelle prossime gare, di aver definitivamente messo alle spalle il periodo meno brillante della sua carriera.

FUTURO – I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro di De Vrij. L’olandese ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 e, a differenza del compagno di reparto Skriniar, non sono ancora stati avviati discorsi per il rinnovo. Per accelerare la questione, l’olandese, deve solo dimostrare di essere tornato ai suoi livelli abituali.