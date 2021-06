De Vrij si sposta in Olanda-Austria e gioca sulla destra della difesa

De Vrij è stato protagonista con la maglia dell’Olanda nella sfida con l’Austria. Il numero sei ha giocato sulla destra della difesa.

SPOSTAMENTO – In Olanda-Austria de Vrij ha giocato in un ruolo inconsueto. Almeno per quello che sono abituati i tifosi dell’Inter, e italiani in generale. Il ct de Boer infatti col recupero di de Ligt ha spostato il numero 6 sulla destra della sua difesa a tre. Non una novità in nazionale come detto.

DECISIVO – Nella prima partita de Vrij aveva giocato nel suo solito ufficio da centrale proprio per l’assenza dello juventino. Con l’Austria invece questa è la sua heatmap, presa da Whoscored:

I suoi 62 tocchi con 53 passaggi lo mettono al terzo posto per questi dati nella sua squadra. Ecco la mappa specifica che li mostra:

Un’interpretazione chiaramente difensiva, ma del resto l’Olanda dopo aver trovato la prima rete non aveva necessità di sbilanciarsi troppo. Proprio il gol di Depay nasce da quell’unico tocco di de Vrij in area avversaria, dopo una progressione decisamente insolita. Insomma il nerazzurro anche in un ruolo “insolito” ha saputo dare il suo consueto contributo.