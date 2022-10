De Vrij, si avvicina la prima europea dal 1′? Con il Barcellona opportunità

De Vrij stasera contro il Barcellona potrebbe tornare titolare dopo le esclusioni europee sia contro il Bayern Monaco che contro il Viktoria Plzen (vedi articolo). L’olandese vive all’ombra di Acerbi che sembra aver preso il suo posto nelle gerarchie di Inzaghi. Contro i blaugrana l’opportunità di tornare in testa

CHANCE – Stefan de Vrij è scivolato nelle gerarchie di Simone Inzaghi dopo l’arrivo di Francesco Acerbi. Di fatto, l’ultima partita giocata da titolare risale al 10 settembre, ovvero Inter-Torino. Poi panchina e qualche scampolo di partita mentre in Champions League l’olandese finora non ha mai giocato dal 1′. Contro il Barcellona invece sembra che Inzaghi sia orientato ad affidarsi a de Vrij dal 1′, probabilmente anche per la maggior esperienza internazionale dell’olandese.

SCATTO – L’esperienza però non basta perché l’impegno di stasera, oltre che complicato per il valore dell’avversario, è anche cruciale per il futuro europeo dell’Inter. Un’altra sconfitta condannerebbe quasi definitivamente la squadra nerazzurra ed è per questo che bisogna dare di più, o quantomeno provarci. Nel caso di de Vrij si può inoltre parlare di opportunità per dimostrare a Inzaghi di poter ancora dare il suo contributo.