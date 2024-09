De Vrij e un ruolo da assolvere: perché l’Inter deve ragionarci

Stefan De Vrij dovrebbe partire dalla panchina nella prossima sfida di Serie A tra Inter e Udinese. Il difensore olandese, invero, potrebbe sostituire Francesco Acerbi per poter garantire un vantaggio in vista del futuro.

LA SITUAZIONE – Stefan De Vrij non compare come titolare in nessuna delle probabili formazioni predisposte nei giorni antecedenti alla gara di Serie A tra l’Inter e l’Udinese. Il difensore nerazzurro viene considerato come il sostituto, chiamato a partire dalla panchina, dell’italiano Francesco Acerbi. Quest’ultimo già titolare nelle due precedenti sfide contro il Manchester City, in Champions League, e il Milan, in Serie A.

De Vrij e una scelta da considerare per Udinese-Inter: un ragionamento

IL VANTAGGIO – Che Acerbi possa partire titolare contro l’Udinese ha le sue basi, considerando quanto sia importante il difensore nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e come sia comprensibile l’idea di affidarsi a un tale pilastro del sistema interista in vista dell’esigenza di trovare la vittoria dopo 3 partite senza successi.

LO SVANTAGGIO – Un altro tema che dovrebbe essere preso in considerazione, allo stesso tempo, è che Acerbi potrebbe riposare contro i friulani perché alle sue spalle vi è un difensore altrettanto affidabile e ben integrato negli schemi del tecnico piacentino. Poter garantire al classe 1988 una consistente permanenza in panchina nella sfida di sabato 28 settembre potrebbe aiutarlo per le prossime settimane. Tenendo conto che nei successivi 7 giorni i meneghini dovranno sfidare la Stella Rossa in Europa e il Torino in Italia.