De Vrij ritrova Inzaghi, allenatore della sua rinascita in carriera

Stefan De Vrij ritrova Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Inter. Sotto la sua guida, il difensore ha riavviato la sua carriera alla Lazio, venendo poi all’Inter per vincere.

RITROVAMENTI – Nell’Inter 2021/22 c’è un solo giocatore che conosce già Simone Inzaghi, nuovo tecnico nerazzurro (vedi annuncio). Si tratta di Stefan de Vrij, che con l’allenatore condivide due stagioni ai tempi della Lazio. E sono due stagioni tutt’altro che banali per l’olandese, quelle che vanno dal 2016 al 2018. In quel biennio, il numero 6 dell’Inter riavviò infatti la sua carriera, dopo l’operazione al ginocchio che lo tenne fuori per tutta la stagione 2015/16. Sotto la guida di Inzaghi si impossessò della guida della difesa biancoceleste, prima di lasciare Roma per trasferirsi (gratis) all’Inter. Dove oggi il cerchio con l’allenatore si ricongiunge.

FUTURO SCRITTO – E non ci sono dubbi che Inzaghi manterrà saldamente de Vrij al centro della difesa dell’Inter. L’olandese è il primo regista nella costruzione nerazzurra, ma c’è un altro elemento del suo passato col tecnico che fa ben sperare. All’ultimo anno a Roma, infatti, de Vrij visse la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo. 7 gol in 47 presenze, lo stesso numero di reti siglate nelle successive tre stagioni con l’Inter. Una coppia che si riunisce e che rincuora non poco i tifosi nerazzurri.