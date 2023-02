De Vrij, ritorno alle origini in Inter-Atalanta: guida impeccabile della difesa

Stefan de Vrij torna titolare al centro della difesa in Inter-Atalanta (1-0), nei quarti di Coppa Italia. E guida il reparto in modo impeccabile, come ai vecchi tempi.

FELICE RITORNO – Stefan de Vrij si riprende la leadership della difesa dell’Inter. L’olandese torna titolare contro l’Atalanta, in un reparto completamente nuovo. Senza Milan Skriniar e Alessandro Bastoni al suo fianco. Bensì con Matteo Darmian (uomo decisivo) e Francesco Acerbi. E contro un attacco – quello bergamasco – capace di segnare 22 gol sono nel mese di gennaio. Ma che ieri è rimasto a secco. Senza praticamente impensierire André Onana. E molto del merito di questo clean sheet è anche del centrale numero 6, per una notte tornato a brillare come nel biennio 2019-21.

SOLIDITÀ RITROVATA – De Vrij non è più un titolare inamovibile nell’Inter. Basti pensare che in questo 2023 aveva solo una presenza prima di ieri. E la colpa di questo basso minutaggio è prevalentemente sua. Che finora in stagione ha balbettato in più di qualche occasione. Unendo questo alla delicata situazione contrattuale (scadenza il prossimo 30 giugno), si può intuire come la scelta di Simone Inzaghi fosse tutt’altro che scontata. Ebbene de Vrij ha risposto presente sul campo, guidando l’intera retroguardia dell’Inter contro l’Atalanta.

Come si vede dalla heatmap della sua gara qui sopra, l’olandese si è mosso orizzontalmente davanti all’area. Legando l’intero reparto arretrato, e tenendo molto alta tutta la linea difensiva. Toccando pochi palloni (51 in tutto, il dato più basso della squadra), ma giocando più di punta che di fioretto. Controllando molto bene gli indiavolati attaccanti dell’Atalanta. E chiudendo la gara da migliore in campo, come non succedeva da tanto, forse troppo tempo.