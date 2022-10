De Vrij è ritornato, Lewandowski la scossa! L’Inter lo ritrova dopo il letargo

De Vrij è sulla strada giusta per ritrovare il vecchio smalto. Due partite ottime contro il Barcellona di Lewandowski. Buona notizia per l’Inter e Inzaghi

RIECCOLO − De Vrij è ritornato. Dopo settimane e mesi di grande letargo, l’Inter finalmente sta riavendo il suo centrale. L’olandese è stato, in maniera ingiustificata, l’anello debole della difesa nerazzurra dell’ultimo anno. Svogliato, poco concentrato, non in perfetta forma sia fisica che mentale. All’Inter, soprattutto negli ultimi mesi della scorsa stagione e nei primi di quest’ultima, è mancata tanto in solidità difensiva. De Vrij, sicuramente, è stato un fattore in negativo. Adesso sembrerebbe sulla strada giusta per ritornare ai fasti di un tempo.

LA SCOSSA − Lo attestano le due super partite contro il Barcellona di Lewandowski. Sia al Camp Nou nella gara di ritorno che soprattutto a San Siro in quella di andata, l’olandese si è esaltato. Una scossa per risvegliarlo dal torpore. De Vrij ha praticamente annullato il polacco al Meazza, limitandolo anche in Catalogna. Poco e nulla poteva, effettivamente, fare sulla doppietta in Spagna. Per mister Simone Inzaghi si tratta di una grandissima notizia. Uno dei suoi pupilli è ritornare a pedalare. Tant’è che anche in campionato contro la Salernitana, il tecnico piacentino potrebbe utilizzarlo sin dal primo minuto.