De Vrij, finale in ripresa. Quale futuro dopo Istanbul?

Il finale di stagione di Stefan de Vrij, così come quello dei compagni, è stato in netta ripresa. Uno stato di forma decisamente migliore quello del difensore olandese dopo il calo della scorsa stagione che porta a chiedersi quale sarà il suo futuro con l’Inter.

RIPRESA – La partita contro il Torino ha mostrato ulteriormente la netta ripresa di Stefan de Vrij (vedi pagelle), che dalla scorsa stagione ha avuto un crollo nel rendimento che lo ha portato in quest’annata a perdere il posto da titolare in favore di Francesco Acerbi. Nel finale di stagione, però, il difensore olandese, così come i compagni di squadra, ha disputato prestazioni ben più che convincenti. Regalando anche a Simone Inzaghi un’ulteriore alternativa affidabile in difesa. Ora la domanda è legittima: quale sarà il futuro di de Vrij all’Inter?

RINNOVO – Il contratto di de Vrij con i nerazzurri è in scadenza alla fine della stagione, rendendo così di fatto quella di Istanbul (al momento) la sua ultima partita con la squadra. Un rinnovo di cui non si era più parlato visto anche proprio i dubbi sulle sue prestazioni, che adesso però possono essere rivisti proprio alla luce della netta ripresa. In tutto questo è necessario considerare anche l’addio certo di Milan Skriniar e le trattative per il riscatto di Francesco Acerbi. Alle giuste cifre, l’Inter potrebbe trovare un accordo dell’ultimo minuto con Stefan de Vrij. Il cui contributo potrà sicuramente essere prezioso anche nelle prossime stagioni.