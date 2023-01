De Vrij, il rinnovo è tutt’altro che sicuro. Dubbi sul futuro, la titolarità?

Per Stefan de Vrij il futuro è ancora in bilico. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2023 e non è arrivata risposta alla proposta di rinnovo dell’Inter. L’olandese è un probabile partente per quest’estate, ci saranno novità in campo?

CAMBIAMENTI – Stefan de Vrij non è convinto di rimanere all’Inter. Il suo contratto con i nerazzurri scade a giugno e il rinnovo non è ancora arrivato (vedi articolo). La società meneghina ha fatto presente l’offerta per un eventuale permanenza. Impossibile un aumento dell’ingaggio, si rimarrà alle cifre attuali nel caso in cui ci sarà la firma. Per ora la situazione è tutt’altro che risolta. Il futuro dell’olandese appare molto lontano da Milano. Le prestazioni degli ultimi anni non hanno convinto per un contratto di maggior valore e anche il calciatore vorrebbe provare nuove esperienze. Nelle prossime settimane l’Inter lavorerà per trovare una soluzione, ma è possibile la partenza a parametro zero del difensore a giugno.

De Vrij, impiego costante?

PANCHINE – La situazione in campo non cambierà rispetto ai mesi precedenti. Il calo evidente di de Vrij non ha portato Simone Inzaghi a privarsi del suo gregario e anche in questa seconda parte di stagione l’olandese sarà protagonista. Certamente il suo impiego è diminuito rispetto alla scorsa stagione. L’arrivo di Francesco Acerbi ha dato nuove soluzioni al tecnico piacentino, che ha avuto maggiori sicurezze proprio dal giocatore ex Lazio e Sassuolo. L’acquisto più criticato della sessione di mercato estiva ha garantito prestazioni e lucidità in fase difensiva, mettendo in dubbio l’importanza di de Vrij. Stefan ha avuto qualche problema negli ultimi giorni, ma ha ricominciato ad allenarsi in gruppo. Il calciatore partirà dalla panchina contro il Napoli, così come accaduto durante i Mondiali. Il destino tra Olanda e Inter per ora è lo stesso, ma non sono esclusi cambiamenti a partire dai prossimi match. I molteplici impegni della squadra richiedono il contributo di tutti, compreso quello del difensore.