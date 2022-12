De Vrij, rinnovo con l’Inter ancora in stand-by. Cessione a gennaio?

Stefan de Vrij ha il contratto in scadenza a giugno. Per l’olandese i discorsi sul rinnovo con l’Inter sono al momento in stand-by. Possibile cessione a gennaio?

STAND-BY – Futuro a tinte incerte per Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno e, almeno al momento, i discorsi per un’eventuale rinnovo con l’Inter sono in stand-by. I nerazzurri, al momento, sono concentrati sulla questione Skriniar, tralasciando i discorsi legati al prolungamento dell’olandese. Ciò non significa che il club non possa riaprirli più avanti ma, più passa il tempo, più cominciano a circolare voci insistenti secondo cui le strade fra il difensore ed il club nerazzurro siano destinate a separarsi.

SCENARI – Se dovesse trasparire la volontà di non continuare insieme, potrebbe essere credibile uno scenario che vede de Vrij in partenza già a gennaio: su di lui gli occhi della Premier League e della Liga (vedi articolo). A quel punto, per sostituirlo, l’Inter potrebbe pensare di accelerare su Chris Smalling della Roma, difensore in scadenza ed obiettivo per giugno. Lo scenario è ancora tutto in divenire: il futuro di de Vrij si deciderà nelle prossime settimane.