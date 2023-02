De Vrij alla ricerca di minuti e fiducia. Altra occasione con la Sampdoria?

Stefan de Vrij ha ormai perso il posto da titolare nell’Inter ed anche per questo il suo rinnovo non è certo. Il difensore vorrebbe maggiore minutaggio, intanto il ballottaggio per la partita con la Sampdoria è vivo.

SEGNALE – I segnali arrivati da Stefan de Vrij sul rinnovo non sono positivi. Forse però è meglio dire i “non” segnali, caratterizzati dal suo silenzio nei confronti della proposta dell’Inter avanzata ai suoi agenti. Il difensore non ha ancora dato una risposta o un accenno ad essa, è rimasto fino ad ora criptico sul suo futuro e questo è già accaduto nel suo passato da calciatore. A Roma con la Lazio la storia fu pressoché la medesima e la fine fu un disastro, che fece da preludio alla nuova era di successi dell’Inter. Ci sono già diverse squadre interessate al giocatore, tra cui il Villarreal, ma tutto dipenderà dalle scelte di Simone Inzaghi in questi mesi (vedi report).

De Vrij, scarso minutaggio

MINUTAGGIO – 4 presenze nel 2023 con l’Inter in un mese, circa 310 minuti giocati e prestazioni altamente confortanti per l’ambiente Inter. De Vrij non aveva affatto salutato bene il 2022 nerazzurro. Un suo errore a Bergamo è costato il momentaneo vantaggio dell’Atalanta firmato Ademola Lookman, da lì in poi solo panchine con l’Olanda. Al rientro dall’esperienza in Qatar è arrivata la sola partita con il Parma in Coppa Italia, poi quella con l’Empoli e un’altra di coppa con l’Atalanta ancora. Le ultime apparizioni non hanno fatto però presagire al peggio. De Vrij è stato il migliore in campo nei quarti di finale vinti contro la squadra di Gian Piero Gasperini e ha tenuto in piedi una difesa allo sbaraglio dopo l’espulsione di Milan Skriniar con i toscani. Per lunedì il ballottaggio è vivo, Simone Inzaghi sceglierà negli ultimi allenamenti chi giocherà tra l’olandese e Francesco Acerbi.