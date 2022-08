De Vrij, rendimento altalenante in precampionato. Lecce-Inter per ripartire

Stefan de Vrij non ha disputato un precampionato esaltante. Il difensore, forse appesantito dai carichi di lavoro, è apparso distratto e poco lucido nelle letture difensive. Ma il campionato non aspetta: sarà pronto per Lecce-Inter di sabato?

RIPARTIRE – La Serie A riparte sabato 13, con l’Inter che alle 20:45 sarà ospite del Lecce al “Via del Mare”. I nerazzurri arrivano alla prima di campionato dopo un’estate complicata, sul mercato ed in campo. L’ultima sconfitta, pesante, col Villarreal, pur rappresentando il classico “calcio d’agosto” ha fatto storcere il naso a tifosi ed addetti ai lavori, soprattutto sullo stato di forma della difesa nerazzurra. Non fa eccezione de Vrij, autore di prestazioni poco brillanti all’interno di tutto il pre-campionato nerazzurro. Una brutta prestazione contro il Lione ed un’altra altrettanto negativa contro il Villarreal, destano preoccupazione, soprattutto in vista dell’inizio della stagione. È chiaro che, in estate, a pesare sulle prestazioni sono i carichi di lavoro, difficili da smaltire, specie per giocatori della stazza di de Vrij. Ma l’olandese colleziona prestazioni poco brillanti sin dalla scorsa stagione, segno che forse il problema non è solo di natura fisica. Ma il campionato non aspetta: de Vrij è chiamato, come i suoi compagni, a reagire subito e ripartire al meglio con la nuova stagione.