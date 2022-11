De Vrij, al momento poche chance rinnovo: il Mondiale potrebbe cambiare tutto

Le strade di Stefan de Vrij e dell’Inter sembrano, al momento, essere destinate a dividersi a giugno 2023. Le possibilità di un rinnovo contrattuale per il difensore olandese sono parecchio basse (vedi articolo), anche se il Mondiale potrebbe cambiare le carte in tavola.

RINNOVO IN FORSE – La situazione di Stefan de Vrij all’Inter al momento è chiara: il difensore olandese è destinato a lasciare la squadra a parametro zero alla scadenza del suo contratto. Giugno 2023 la data, con i nerazzurri che non hanno mostrato (ancora) l’intenzione di sedersi al tavolo delle trattative con il giocatore e il suo entourage. La parabola del difensore in nerazzurro è in discesa: dopo due stagioni ad alto livello, tra cui quella culminata con la vittoria dello scudetto, le prestazioni di Stefan de Vrij sono nettamente calate. Il che porta, naturalmente, a delle valutazioni sul suo futuro con la maglia nerazzurra.

CARTE IN TAVOLA – Il Mondiale è di fatto una grossa occasione per Stefan de Vrij di mettersi in mostra e di dimostrare anche all’Inter che, in fondo, il rinnovo sarebbe la mossa giusta. Il percorso dell’Olanda potrebbe anche favorire le prestazioni del giocatore, considerando le gare alla portata con Qatar, Ecuador e Senegal. Ma anche l’incrocio agli ottavi di finale che, tolta l’Inghilterra, vedrebbe la possibilità di incontrare una tra Iran, Stati Uniti e Galles. Stefan de Vrij è pronto quindi a guidare la retroguardia degli oranje, anche per giocarsi una bella fetta del suo futuro in nerazzurro, ma non solo.