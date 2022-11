De Vrij in panchina con l’Olanda, ma con l’Inter c’è chance di rinnovo

La situazione di de Vrij desta numerosi sospetti sulla sua forma fisica e sulla questione contrattuale. L’Inter e l’olandese hanno in ballo una trattativa per il rinnovo di contratto, che scade nel 2023 (vedi TG). Intanto dai Mondiali non arrivano buone notizie.

PANCHINE – Stefan de Vrij continua a sedere in panchina con la nazionale. Il Commissario tecnico dell’Olanda preferisce a lui van Dijk, Timber, Ake e de Ligt. In Qatar il difensore nerazzurro ha totalizzato addirittura 0 minuti e rischia di non toccare il campo neanche nel terzo match. Il discorso qualificazione non è ancora chiuso e per questo van Gaal si affiderà ai soliti titolari di questo Mondiale, tra cui il numero 6 nerazzurro non figura. L’Inter non è sicuramente contenta della situazione, soprattutto pensando al suo scarso rendimento anche con il club (vedi articolo).

De Vrij, il tuo futuro?

RINNOVO – Simone Inzaghi ha utilizzato Stefan de Vrij molto spesso nonostante i suoi errori. La concorrenza con il neo-acquisto Francesco Acerbi ha sicuramente giovato sul suo rendimento. Le partite in Champions League hanno dato nuova luce al difensore olandese, ma la situazione extra-campo è un tema da affrontare. Il contratto del difensore ex Lazio scade il 30 giugno del 2023, così come quello di tanti altri giocatori nerazzurri. La priorità per l’Amministratore Delegato Giuseppe Marotta sembra essere ora assolutamente la questione Skriniar, perciò ci sarà da aspettare per la decisione su de Vrij. Le prestazioni da qui fino alla fine della stagione saranno determinanti per capire il suo futuro. Ad oggi il rinnovo è possibile, ma solamente ad una condizione: uno stipendio più basso.