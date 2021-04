De Vrij osservato speciale in Napoli-Inter: cambia l’avversario, vale 3 punti

De Vrij è uno dei segreti dell’Inter capolista con la miglior difesa della Serie A (insieme alla Juventus). In occasione di Napoli-Inter ci sarà parecchio lavoro per il centrale olandese, che può essere decisivo ai fini del risultato

NUOVO AVVERSARIO – All’andata il funambolico Dries Mertens ha lasciato il campo anzitempo, infortunato. Dal 16′ spazio ad Andrea Petagna, centravanti di peso. Per fare un esempio prendendo come riferimento l’Inter, come se Romelu Lukaku si intercambiasse con Alexis Sanchez nel ruolo di prima punta. Caratteristiche diametralmente opposte, completamente diverse. E cambia anche il tipo di marcatura. Secondo le ultime sulla formazione del Napoli (vedi articolo), domenica sera Gennaro Gattuso, però, è pronto a lanciare Victor Osimhen dal 1′. L’attaccante nigeriano combina le caratteristiche dei due compagni. Più leggero di Petagna ma molto più fisico di Mertens, mantenendo freddezza e rapidità.

DUELLI DECISIVI – Si tratta di un cliente scomodo. Scomodissimo. E a prenderne le misure dovrà essere Stefan de Vrij, chiamato a guidare la difesa a tre dell’Inter contro il poker offensivo del Napoli. A meno che Gattuso non modifichi nuovamente l’assetto tattico della sua squadra rispetto al 4-2-3-1 previsto. Intanto il duello de Vrij-Osimhen è quello che incuriosisce maggiormente per via della novità. All’andata non andò in scena per l’assenza del numero 9 azzurro. Tutt’altra corsa rispetto alla coppia formata da Kalidou Koulibaly e Lukaku, che ha già dato spettacolo a Milano (vedi focus). Anche e – forse – soprattutto da questi duelli passa il risultato di Napoli-Inter: de Vrij, occhio alla novità Osimhen. Osservato speciale.