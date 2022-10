De Vrij o Acerbi? L’affidabilità di entrambi fa sorridere Inzaghi, alternanza pensabile

L’Inter può contare in tutti i ruoli del 3-5-2 di almeno due alternative per ciascuna posizione. Per il ruolo di centrale di difesa, il posto è dibattuto tra Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. L’olandese era stato messo da parte nelle ultime partite prima della sosta e contro la Roma. Ma la grande performance contro il Barcellona (qui le pagelle) ha rilanciato il numero 6. Acerbi ha però dimostrato di essere affidabile quando schierato in campo, anche considerando la sua duttilità

DE VRIJ O ACERBI? – Questo è il dilemma in casa Inter. Nelle ultime partite di campionato il 15 nerazzurro ha prevalso sul compagno olandese, che sembrava un po’ appannato. Come testimoniano le pessime prestazioni contro Milan e Udinese. Simone Inzaghi non ha però mai accantonato il numero 6, che contro il Barcellona ha offerto la sua miglior prestazione stagionale, sia per la caratura dell’avversario (Lewandowski impalpabile) che per la sicurezza mostrata dal classe ’92. Acerbi, però, non è venuto a Milano per fare la comparsa. Quando chiamato in causa, l’italiano ha sempre offerto buonissime prestazioni, con zero sbavature. L’alternanza tra i due giocatori ex Lazio potrebbe funzionare se gestita bene. Entrambi sono ancora affidabili e in grado di guidare il reparto difensivo. Inzaghi potrà quindi decidere chi schierare di volta in volta. E magari, in alcune situazioni, il tecnico potrebbe decidere di schierarli insieme, data la possibilità di schierare Acerbi come braccetto di sinistra.