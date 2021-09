De Vrij, nuova vita con l’Olanda: con la Turchia si conferma titolare e leader

Questa pausa nazionali ha certificato il nuovo ruolo di de Vrij con l’Olanda. Anche con la Turchia il nerazzurro è stato leader della difesa.

NUOVO TITOLARE – Nel nuovo corso van Gaal l’Olanda ha una nuova certezza. Il ruolo di de Vrij. Il ct non ha dubbi: un posto da centrale nella linea a quattro è suo. Non è sempre stato così. Negli ultimi anni invece il difensore dell’Inter è stato più che altro la prima alternativa ai titolari. Malgrado il suo rendimento sempre altissimo (due anni fa è stato nominato miglior difensore della Serie A). Ora arriva un riconoscimento importante, di qualità e leadership.

LEADER DELLA DIFESA – Ovviamente non è un riconoscimento unicamente teorico. In campo de Vrij è un riferimento della prima impostazione. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 80, con 70 passaggi (terzo dell’Olanda in entrambe le statistiche). Anche in maglia arancione lui è l’uomo deputato a controllare la linea difensiva. Gestendosi a seconda dei movimenti dei suoi compagni. Sia nella regia che nei movimenti in non possesso. Un ruolo fondamentale, di cervello, che van Gaal gli ha affidato con grande convinzione.