De Vrij, con il Napoli ottimi segnali in vista del finale di stagione

Ieri contro il Napoli, l’Inter ha subito la sua prima battuta d’arresto dopo otto vittorie consecutive tra campionato e coppe. Una partita pesantemente condizionata dal tanto turnover effettuato da Inzaghi e dall’espulsione di Roberto Gagliardini. Per i nerazzurri c’è stata anche qualche nota positiva. Una di queste è sicuramente l’ottima prova offerta da Stefan de Vrij che fa sperare per il finale di stagione.

IL MIGLIORE − La partita di Napoli per l’Inter è stata un’autentica sofferenza. Il grande turnover effettuato da Simone Inzaghi ha infatti pregiudicato la prova di tutta la squadra. A complicare ulteriormente le cose ci ha poi pensato Roberto Gagliardini che con interventi sempre scomposti e in ritardo, ha lasciato i nerazzurri in dieci nel finale di primo tempo. Nonostante l’uomo in meno, la squadra ha dato prova di grande compattezza e concentrazione. Il migliore in campo per i nerazzurri è stato senza dubbio Stefan de Vrij che si è reso protagonista di una prova quasi impeccabile.

FORMA IMPORTANTE − Il difensore olandese è infatti riuscito a limitare il bomber del Napoli Victor Osimhen. Sempre sul pezzo nel non farlo girare, pulito nei suoi interventi e quasi sempre impeccabile nelle chiusure difensive. Una prestazione, quella di de Vrij, che però non sorprende più di tanto. Nelle ultime partite nelle quali era stato chiamato in causa, aveva sempre risposto presente risultando spesso tra i migliori in campo. Una crescita che testimonia l’ottimo lavoro svolto da Inzaghi e il suo staff in un periodo cruciale dell’anno. In questo intenso finale di stagione avere un difensore come de Vrij in ottimo stato di forma, può fare la differenza in molte partite. Soprattutto pensando alle due finali che attendono l’Inter mercoledì contro la Fiorentina in Coppa Italia e il 10 giugno a Istanbul contro la corazzata Manchester City.