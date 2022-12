De Vrij, Mondiali da dimenticare. Con l’Inter per ritrovare spazio e fiducia

Stefan de Vrij ha chiuso la sua esperienza ai Mondiali con l’Olanda collezionando addirittura 0 minuti in campo. 5 panchine che bruciano per il difensore e per la sua carriera. Ora l’obiettivo è ritrovare spazio con l’Inter e maggiore fiducia.

MALE – Stefan de Vrij ha guardato i Mondiali dalla panchina. 5 partite, 5 volte lasciato fuori e 0 minuti totalizzati. Un disastro vero e proprio, che rappresenta l’ultimo dei tanti campanelli d’allarme suonati negli ultimi mesi per il difensore. L’olandese non ha di certo catturato la fiducia di Louis van Gaal, che gli ha preferito anche Timber e de Ligt. L’obiettivo in questo momento dev’essere riprendersi l’Inter e ritrovare lo spazio giusto per conquistare anche il rinnovo di contratto. La questione legata al suo futuro non è stata ancora risolta, ci sono dubbi da ambo le parti e la storia non accenna a finire per ora (vedi articolo). I prossimi mesi saranno determinanti per comprendere le reali intenzioni sia dell’Inter che di de Vrij.

De Vrij, la titolarità ed il rinnovo!

NUOVO INIZIO – Stefan de Vrij deve assolutamente ritornare ai suoi vecchi livelli. Il calo è stato drastico da un anno e mezzo a questa parte, ma non può essere definitivo. Ne vale il suo futuro con l’Olanda, già marchiato da questi Mondiali, ma soprattutto con l’Inter. Il difensore ha salutato Simone Inzaghi con l’ennesimo errore compiuto in questa stagione: il fallo da rigore su Duvan Zapata che ha portato poi al vantaggio dell’Atalanta firmato Ademola Lookman. Sarebbe ingeneroso parlare solo di questo episodio, anche pensando alla Champions League. In Europa de Vrij ha marcato egregiamente Lewandowski a San Siro, contenendo la furia blaugrana anche nella gara di ritorno al Camp Nou. Proprio quelle prestazioni devono essere il punto da cui ripartire per l’olandese, che avrà sicuramente spazio da gennaio con l’Inter. Il primo test si chiamerà Napoli: davanti ci sarà Victor Osimhen, l’attaccante capocannoniere della Serie A.