de Vrij, momento di appannamento. Serve ritrovare la lucidità

L’Inter è riuscita a piegare 2-1 il Venezia ieri a San Siro non senza difficoltà. Quello che è parso però è la poca lucidità del reparto arretrato. Skriniar si è perso Henry mentre de Vrij ha sofferto e non poco la velocità di Okereke.

PAUSA – L’Inter con i tre punti di ieri chiude un ottimo mese di gennaio. Il colpo di testa di Dzeko è preziosissimo ma ciò che bisogna registrare sembra essere l’attenzione dietro. Contro l’Atalanta solo un super Handanovic ha evitato di prendere gol mentre ieri la disattenzione di Skriniar poteva costare cara. Ciò che però è parso è che de Vrij non stia attraverso un momento d’oro. Tanta difficoltà per il centrale olandese contro la velocità di Okereke, spesso ha rimediato con l’esperienza ma non sempre ha funzionato. Ora ci sono due settimane di pausa che serviranno a tutti per ritrovare le energie che mancano. E anche de Vrij dovrà farlo.