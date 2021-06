De Vrij, Inzaghi ritrova il suo leader difensivo. L’Inter ripartirà anche da lui

Stefan de Vrij è stato una delle colonne su cui si è fondata l’Inter di Antonio Conte. Adesso, con l’avvento dell’era Simone Inzaghi, la situazione non dovrebbe mutare. Gli equilibri difensivi dipenderanno ancora dall’olandese

DECISIVO – Stefan de Vrij è stato uno dei leader meno celebrati nella cavalcata dell’Inter di Antonio Conte verso lo scudetto. L’olandese ha disputato una stagione di altissimo livello: fulcro centrale della difesa nerazzurra, ha contribuito a creare un reparto difensivo, con Skriniar e Bastoni, di assoluta affidabilità. L’olandese, al rientro dall’Europeo (e dalle vacanze) ritroverà, ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi, quel tecnico che, alla Lazio, aveva saputo esaltarne le caratteristiche fino a farlo diventare un leader della difesa. L’Inter del 2021/2022 ripartirà, anche se non soprattutto, dal difensore olandese.

FUTURO – De Vrij è certamente un elemento fondamentale per l’Inter, che continuerà a schierare un ormai collaudato 3-5-2, disegnato da Inzaghi. Sull’olandese si registra l’interesse di grandi club europei, ma l’Inter non ci sente: la difesa, infatti, è uno dei punti cardine su cui si è fondato il successo dell’Inter nella passata stagione e, privarsi di un elemento di tale livello sarebbe deleterio. De Vrij è uno dei leader silenziosi all’interno del gruppo nerazzurro, fondamentale sia in campo che fuori.