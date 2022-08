De Vrij in Lecce-Inter si riscopre regista: il gioco passa per primo da lui

Lecce-Inter ha visto de Vrij tornare a occuparsi in modo preminente della regia della squadra. Una cosa che nella scorsa stagione si è vista poco.

PASSAGGIO DI REGIA – Se Brozovic è stato soffocato dalla marcatura di Ceesay qualcuno doveva prendere in mano la prima costruzione nerazzurra a Lecce. L’idea del croato di spostarsi per lasciare spazio centrale aveva un destinatario ben preciso: Stefan de Vrij, il vertice basso della difesa dell’Inter. Un difensore che da sempre mostra doti da regista e coi giallorossi è stato invitato a diventare praticamente un centrocampista aggiunto.

MEDIANO AGGIUNTO – De Vrij contro il Lecce ha messo insieme 95 tocchi, valore superato solo da Skriniar. Questa è la mappa che li rappresenta presa da Whoscored:

I passaggi sono 84, anche qui secondo assoluto, realizzati col 93%. Come si vede l’olandese non ha giocato il pallone solo in zona difensiva, ma è stato chiamato a salire spesso e volentieri. Anche spingendosi oltre la metà campo, quasi da mediano extra, sfruttando gli spazi che gli avversari lasciavano per inseguire i centrocampisti. Una prova da regista aggiunto, che per la verità non si vedeva da un po’.

DIFFERENZE – Nella scorsa stagione infatti de Vrij ha perso questa centralità nell’impostazione, a favore dei compagni ai suoi lati. Colpa del pressing avversario, che invece stavolta col Lecce si è concentrato su Brozovic lasciando a lui campo libero. I numeri ci spiegano la differenza. Nella stagione 2021-2022 l’olandese ha avuto una media di 52,5 passaggi a gara. Quindi circa 20 in meno rispetto a quelli realizzati col Lecce. Il numero 6 si ricorda ancora come si fa.