De Vrij, in Inter-Sheriff arrivata una prima volta assoluta in carriera

Nel 3-1 di Inter-Sheriff di Champions League a San Siro, il gol della tranquillità è arrivato grazie alla reattività e ai piedi di Stefan de Vrij, autore proprio della rete che ha chiuso la partita. Un sigillo che gli è valsa anche una prima volta assoluta in carriera.

PRIMA VOLTA – Inter-Sheriff è stata un po’ la partita delle prime volte. La prima vittoria in questa UEFA Champions League. Il primo gol dei nerazzurri nel gruppo D. Ma anche la prima rete di Stefan de Vrij nella competizione. Non solo con la maglia nerazzurra, ma in assoluto. L’olandese è alla quarta partecipazione nel massimo torneo europeo per importanza, tutte con la maglia nerazzurra. Bagnata, finalmente, da una sua rete. Quel 3-1 che ha di fatto chiuso i giochi nella partita tra Inter e Sheriff, regalando la tranquillità del risultato alla squadra di Simone Inzaghi.