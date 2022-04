De Vrij in Inter-Milan ha qualcosa da farsi perdonare in campo

Inter-Milan è una partita che chiama de Vrij. L’olandese infatti è legato al gol di Giroud della sfida di campionato. Ha l’occasione per cancellarlo.

OBIETTIVO PRECISO – Per il derby di Coppa Italia de Vrij dovrebbe tornare al suo posto al centro della difesa. Non un fatto scontato visti i fastidi fisici del difensore di questa stagione. Ma se giocasse l’olandese avrebbe un obiettivo ben preciso: far dimenticare l’ultimo Milan-Inter di campionato.

QUESTIONE PERSONALE – Il motivo è molto intuitivo. Putroppo, se tifate Inter. Nella sconfitta 2-1 che tanti problemi ha causato in casa nerazzurra de Vrij è stato protagonista in negativo. Il numero 6 era nel peggior momento della stagione, con indecisioni ed errori in serie al limite dell’inspiegabile. E per quanto Giroud sia stato bravo a inventarsi la girata del gol decisivo, per quanto Handanovic non lo abbia aiutato, l’olandese sarà per sempre negli highlights come quello saltato con un po’ troppa facilità in un momento chiave. Il quarto e ultimo derby stagionale porta l’occasione di cancellare quel momento. O almeno superarlo.

OCCASIONE UNICA – Lo 0-0 dell’andata ovviamente non è stato sufficiente a esorcizzare quel momento. Da de Vrij serve qualcosa di più. In una stagione costellata di problemi, di sicuro la sua peggiore in maglia Inter, in cui viene messo in discussione per il presente e anche per il futuro, lui per primo ha bisogno di ricordare quanto vale. E in carriera ha già segnato al Milan. Una sfida da dentro o fuori, con la finale in palio, è un’occasione unica. Nel caso delle partite coi rossoneri anche l’ultima in stagione.