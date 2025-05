De Vrij in Inter-Barcellona porta minuti di sostanza pura

Inter-Barcellona ha visto un contributo decisivo anche dalla panchina nerazzurra. Tra questi, va sottolineato l’impatto fisico di de Vrij.

MINUTI DECISIVI – Non è semplice dare il massimo in pochi minuti. Men che meno se quei pochi minuti sono i più caldi e concitati immaginabili. Eppure è esattamente questa la partita disputata da Stefan de Vrij in Inter-Barcellona. Inzaghi lo ha mandato in campo al minuto centootto, per alzare il muro difensivo negli ultimi dieci minuti del secondo supplementare, Una vera e propria battaglia, compressa in un tempo minimo. Con in gioco, semplicemente, tutto. La risposa dell’olandese è stata di livello assoluto.

CAMBIO DI STILE – De Vrij non è esattamente conosciuto come difensore roccioso. Quando si pensa a lui viene in mente più che altro la tecnica, l’eleganza, la capacità di gioco. In Inter-Barcellona ha messo tutto questo in soffitta. Producendo i dieci minuti più fisici ed efficaci di tutta la sua carriera. Aiutando la squadra ad arrivare alla vittoria finale.

BALUARDO DIFENSIVO – I minuti in campo di de Vrij sono stati quelli della trincea, della resistenza finale, del cuore da gettare oltre l’ostacolo. E nessuno ha interpretato il momento meglio di lui. In dodici minuti ha il 100% dei duelli vinti, sia a terra che aerei, più un fallo subito. Ma per capire quanto il momento sia stato concitato, c’è il dato delle spazzate. De Vrij ne ha messe insieme sei in quei dodici minuti. Il secondo dato di tutta l’Inter. Una presenza di peso assoluto. Proprio nel momento più difficile.