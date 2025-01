De Vrij in Inter-Atalanta non ha paura di gestire l’impostazione

De Vrij è stato un elemento chiave di Inter-Atalanta. L’olandese infatti è stato lasciato libero dalla strategia difensiva di Gasperini, e ha mostrato come questa idea fosse azzardata.

STRATEGIA DIFENSIVA – Gasperini le sta provando un po’ tutte per trovare una chiave difensiva contro l’Inter di Inzaghi. Nella sfida di Supercoppa ha provato a bloccare i braccetti mettendogli addosso in modo fisso due elementi del tridente offensivo, col terzo impegnato a pressare Calhanoglu. La volontà era quella di impedire lo sviluppo della manovra togliendo i primi sbocchi del gioco. Una strategia che è stata smantellata dalle abilità di de Vrij.

UOMO LIBERO – Gasperini infatti per non scoprire troppo la zona centrale ha deciso di non mandare un uomo sul centrale olandese. Ritenendo più saggio coprirsi con un uomo in più, coprendo i potenziali ricettori dei passaggi, invece che esporsi ai rischi di una pressione totale. De Vrij quindi ha avuto una certa libertà di movimento. E l’ha sfruttata appieno. Ecco la sua heatmap presa da Sofascore:

Il numero 6 non ha certo avuto paura della libertà e ha preso in mano la prima impostazione, sia nei movimenti che nella gestione della palla. Con qualità e personalità. Aiutato nel compito da Sommer, che da portiere è diventato una sorta di difensore aggiunto in impostazione.

NUMERI DA REGISTA – La conseguenza della libertà è che de Vrij risulta primo della partita per tocchi (96), passaggi tentati (93) e riusciti (87, il che significa un 95% di precisione). Un lavoro di cucitura del gioco continuo e preciso, portato avanti con la pazienza nell’aggirare il pressing avversario fino a trovare il varco giusto. Al suo attivo anche un passaggio chiave. L’olandese insomma ha reso inefficace la strategia difensiva di Gasperini, minandola dalle fondamenta.