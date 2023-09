De Vrij in forma, Acerbi al rientro: Inzaghi, scelta da fare in Inter-Milan

Inter-Milan andrà in scena sabato alle 18. Uno dei dubbi di formazione di Inzaghi riguarda la difesa: confermare De Vrij, in forma nelle prime tre uscite stagionali, o affidarsi al rientrante Acerbi?

DUBBIO – L’Inter sabato alle 18 sfiderà il Milan in quello che sarà, a tutti gli effetti, il primo big match stagionale per la squadra guidata da Inzaghi. Per la stracittadina uno dei dubbi di formazione del tecnico riguarda il reparto difensivo: oltre al possibile ballottaggio Darmian-Pavard, gli occhi sono puntati sulla scelta del centrale. Sì perché se ad inizio stagione le gerarchie sembravano già ben definite, con Acerbi titolare e de Vrij come alternative, l’infortunio del centrale italiano ed il rendimento dell’olandese nelle prime tre uscite ufficiali hanno “scombinato” i piani.

SCELTA – È facile supporre, anche in considerazione del fatto che Acerbi è al rientro da un infortunio muscolare, che dal 1′ contro il Milan si vedrà in campo de Vrij. L’olandese è tornato a giocare su ottimi livelli ed ha dato sicurezza al reparto nelle prime tre uscite stagionali con la difesa nerazzurra che è riuscita a non concedere alcuna rete nei primi 270′ di gioco. L’olandese dovrà vedersela, presumibilmente, con Giroud un cliente difficile e che certamente potrebbe rievocare nel numero 6 dell’Inter gli spauracchi del derby di ritorno della stagione 2021/2022: toccherà all’olandese cancellarne il ricordo con l’ennesima prestazione positiva del suo inizio di stagione.