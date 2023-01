De Vrij in ballottagio con Acerbi. L’olandese tornerà finalmente titolare?

Stefan de Vrij non ha ancora mai giocato da titolare in Serie A da quando i Mondiali sono finiti, Simone Inzaghi ha fatto la sua scelta definitivamente. Contro l’Empoli l’olandese vincerà il ballottaggio con Francesco Acerbi?

TURNOVER – Simone Inzaghi potrebbe far rifiatare alcuni giocatori nella partita di lunedì contro l’Empoli. L’Inter ha l’obbligo di vincere dopo il successo del Napoli, il treno per la corsa Scudetto non è ancora arrivato alla fine. Nonostante questo però, le partite dell’ultimo periodo sono state diverse ed estremamente impegnative. I nerazzurri hanno disputato cinque partite in venti giorni e più, perciò ci sarà bisogno di turnover. Il primo ballottaggio per il tecnico piacentino sarà in difesa. Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono sicuri della titolarità rispettivamente a sinistra e destra, mentre al centro è probabile il ritorno di Stefan de Vrij. Per l’olandese l’occasione potrebbe essere ghiotta.

De Vrij, occasione per la titolarità

CALO – Stefan de Vrij ha avuto un calo totale nell’ultimo anno e mezzo. Simone Inzaghi lo ha compreso, Louis van Gaal idem. Il Commissario tecnico dell’Olanda lo ha tenuto in panchina durante tutto il corso dei Mondiali, non concedendogli neanche un minuto in campo. L’allenatore piacentino ha utilizzato il difensore solamente in Coppa Italia contro il Parma, poi nei cinque minuti finali della finale di Supercoppa Italiana con il Milan. La fiducia non è più la stessa di un tempo, questo anche per la presenza di Francesco Acerbi. L’italiano è ormai una certezza, è riuscito a fermare Victor Osimhen e Olivier Giroud nel giro di due settimane senza concedere nulla e facendo registrare un doppio clean sheet. Acerbi è una pedina fondamentale, ma l’età richiede anche delle partite di riposo. Il match di lunedì con l’Empoli potrebbe essere il caso. De Vrij deve assolutamente sfruttare l’occasione se vuole far cambiare idea a Inzaghi.