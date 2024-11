De Vrij formato leader, che personalità! All’Inter una terza giovinezza

De Vrij da oltre un anno sembra quasi rinato all’Inter! Un calciatore cresciuto, migliorato, quasi perfezionato. All’Inter, l’olandese sembra vivere una vera e propria terza giovinezza, tanto da essersi trasformato in una certezza assoluta per Simone Inzaghi in questa fase congestionata del calendario tra campionato e Champions League. Lo ha dimostrato per l’ennesima volta contro Verona e Lipsia.

ALTRA GRANDE PRESTAZIONE – Sabato scorso, nella trasferta contro il Verona, è stato chiamato a sostituire Francesco Acerbi, costretto ad abbandonare il campo dopo soli 15 minuti per un infortunio. De Vrij non ha solo riempito il vuoto, ma lo ha fatto con personalità e solidità, segnando anche un gol che ha indirizzato la vittoria nerazzurra. La sua capacità di calarsi nel ruolo di leader della retroguardia è tornata protagonista anche ieri sera, contro il Lipsia. Sul palcoscenico internazionale, il centrale olandese ha sfoderato un’altra prestazione da incorniciare, neutralizzando le iniziative degli avversari, anche quando il Lipsia ha provato a spaventare l’Inter inserendo l’attaccante austriaco Sesko nella ripresa.

RINATO – De Vrij è tornato a giocare con l’Olanda e non solo come comprimario: accanto a Virgil van Dijk, è titolare fisso, una prova evidente della sua ritrovata forma e importanza. All’Inter, il suo ritorno al massimo livello è stato graduale ma evidente. Letture di gioco, posizionamento impeccabile e leadership silenziosa ma efficace. Quando Acerbi, diventato il titolare indiscusso del ruolo centrale, è indisponibile, il tecnico nerazzurro sa di poter contare su De Vrij senza temere cali di rendimento.

De Vrij valore aggiunto per l’Inter: Serie A o Champions League poco importa!

NESSUNA DIFFERENZA – Nel momento più cruciale della stagione, con una fitta serie di impegni tra Serie A e Champions League, la rinascita di De Vrij rappresenta un lusso per l’Inter. La sua prestazione contro il Lipsia, oltre alla continuità offerta in campionato, dimostra che il difensore ex Lazio non è più soltanto un’alternativa di lusso, ma un elemento imprescindibile della rosa nerazzurra. Mentre Acerbi recupera dall’infortunio, De Vrij si gode il suo momento, confermandosi un pilastro in un’Inter che sogna in grande, tanto in Italia quanto in Europa. Con giocatori come lui, Inzaghi può affrontare il congestionato calendario con maggiore serenità.